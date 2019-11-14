2019-11-14T17:08:22+03:00
Общество

Массовое увольнение руководящего состава юрьевецкой больницы отменяется

Уходит только зам главврача по клинико-экспертной работе
Елена Масленникова
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Несколько дней назад двое заместителей главврача, трое заведующих отделений больницы и один терапевт Юрьевецкой больницы написали заявление на увольнение. По информации, полученной от директора облздрава Алексея Мозалева, двое замов главврача были частично лишены своей премии за невыполнение плановых показателей. Они решили уволиться, а затем стали убеждать коллектив, что снижение зарплаты коснется всех без исключения. В итоге, вслед за замами заявления написали еще трое заведующих отделений и один терапевт. Алексей Мозалев выехал в городскую больницу №6 и пообщался с медиками.

- Два заместителя не согласны со снижением надбавок по итогам октября. Но учреждение не выполнило план, поэтому и 100-процентная премия не могла выплачиваться. Что касается заведующих отделений и врачей, зарплата у них сохранена полностью. После разговора все остаются работать. Решается вопрос только по одному человеку - заместителю главврача по клинико-экспертной работе. Но это будет решать главврач, - заявил Алексей Мозалев.

Заместитель главврача по КЭР все-таки решил уволиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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