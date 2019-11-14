В Мелехове на переходе сбили двоих мужчин

СЕГОДНЯ 10:39 2019-11-14T10:39:50+03:00

Переход находится всего лишь в 600 метрах от того, где 4 сентября насмерть сбили подростков

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13 ноября в 17.40 в Мелехове на ул. Первомайской сбили двоих мужчин - 1976 и 1992 годов рождения. Водитель «ВАЗа - 2108», двигаясь со стороны Коврова, не пропустил их на переходе. У одного - перелом бедра, его доставили в больницу, второй получил ссадины.

В ГИБДД отмечают, что ДТП случилось в 600 метрах от того перехода, где 4 сентября 23-летний водитель сшиб двоих подростков. 13-летние мальчик и девочка погибли. Виновника заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU