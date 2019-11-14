2019-11-14T10:37:31+03:00
Происшествия

В Коврове пассажирка троллейбуса попала в аварию

Пожилую женщину увезли в больницу прямо из салона общественного транспорта
Ирина Мальцева
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Авария произошла рано утром 13 ноября на улице Еловой в городе оружейников. Как рассказали горожане, ставшие свидетелями случившегося, во время движения у троллейбуса, следующего по маршруту №4, токоприемники отсоединились от проводов. Водителю пришлось экстренно затормозить, а от резкого движения в салоне троллейбуса неудачно упала пенсионерка. Ковровчанку с травмами увезли в городскую больницу. Кстати, в октябре еще одна горожанка отсудила у троллейбусного управления сто тысяч рублей. Женщина в феврале прошлого года упала в салоне троллейбуса, когда водитель наехал на ледяной бугор на той же улице Еловой. Она попала в больницу, потом долечивалась дома и вынуждена была уволиться с работы. Ковровчанка просила 300 тысяч рублей, но суд решил ограничиться меньшей суммой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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