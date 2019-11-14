В горевшем "Ашане" во Владимире нашли нарушения

СЕГОДНЯ 10:17 2019-11-14T10:18:51+03:00

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13 ноября сотрудники отдела надзорной деятельности по городу Владимиру и представители прокуратуры проверили супермаркет «Ашан», который находится в ЦУМе.

Напомним, 11 ноября там загорелась пекарня, по предварительной причине произошло воспламенение масла во фритюрнице. В ходе проверки специалисты выявили нарушения в пожарной автоматике: в пекарне не работала противопожарная штора, которая должна была опуститься автоматически, чтобы огонь не пошел по залу. Также претензии - к состоянию эвакуационных путей.

В случае документального подтверждения выявленных нарушений прокуратурой города будут приняты меры в отношении нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU