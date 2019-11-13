2019-11-13T15:30:54+03:00
Общество

Владимирцев просят помочь бездомным животным

Приютам требуется помощь
Алексей СУХОВ
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Участники владимирской команды «Молодёжка ОНФ» во Всемирный день доброты организует традиционный сбор помощи для приюта животных. Ребята собирают вещи и корм для различных приютов города Владимира уже с августа, а также гуляют с собаками.

Любой желающий может присоединиться и принести что-то из списка необходимого: сухой и жидкий корм для кошек и собак, впитывающие пеленки, шприцы, бинты, медикаменты для животных, старые вещи – пледы, одеяла, простыни.

Приютам нужна поддержка, тем более зимой, почему бы тогда не подарить добро нашим четвероногим друзьям. Если каждый принесет даже по одному пакету корма, то мы сможем сделать большое доброе дело.

Принести вещи и еду для животных можно по адресу:

г. Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2А, кб.5, с 9:00 до 18:00 с 13 по 27 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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