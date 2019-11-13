Во Владимире на молодежном бизнес-форуме выберут, кому дать 100 тысяч рублей

13 Нояб. 12:22 2019-11-13T12:22:25+03:00

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Во Владимире на следующей неделе пройдет масштабный молодежный бизнес-форум «5 часов до бизнеса». Его организует молодежная региональная «ОПОРА РОССИИ», ВлГУ и департамент развития предпринимательства. Участники - начинающие бизнесмены до 25 лет, которые уже затеяли или планируют свой проект.

Все участники - планируется, что это будет около 400 человек - смогут обсудить свои идеи с экспертами, которыми станут руководители крупных владимирских предприятий, создавшие успешный бизнес. Среди них Павел Антов, вице-президент ГК «Владимирский стандарт», Вадим Дымов, основатель ГК «Дымов», Юрий Хигер, генеральный директор ИСК «Антарес», Дмитрий Солдатов, совладелец сети пекарен «Добрые булки» и другие известные бизнесмены. Также ожидают директора департамента развития предпринимательства Тимура Рамазанова.

В первый день, 19 ноября, в главном корпусе ВлГУ пройдет мозговой штурм «Генерация бизнес-идеи». Предприниматели расскажут свои истории успеха и проведут мастер-класс по бизнес-регулированию, а молодые участники представят свои проекты, общим числом до 200. Из них жюри выберет 50 самых продуманных, которые обсудят во второй день.

20 ноября в кофейном баре «План Б» займутся проработкой самых перспективных бизнес-проектов, а затем выберут 10 лучших, которые получат сертификаты на участие в марафоне «Сфера развития» от «Молодежной ОПОРЫ РОССИИ». Победителю вручат сертификат на грант в размере 100 000 рублей.

Участие в форуме бесплатное. Обязательна предварительная регистрация. Сайт форума mf.opora-vladimir.ru

ИСТОЧНИК KP.RU