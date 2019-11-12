Банк ПСБ запустил «Онлайн-вклад» с доходностью до 6,45% годовых

СЕГОДНЯ 17:45 2019-11-12T17:45:19+03:00

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ПСБ запустил новый «Онлайн-вклад» — депозит с повышенными ставками, предназначенный для новых клиентов ПСБ и тех, кто еще не открывал в банке вклад онлайн. Новый вклад на срок от 4-х месяцев до 2-х лет доступен в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

Максимальная доходность по «Онлайн-вкладу» составляет 6,45% годовых – такая ставка действует при размещении от 100 тыс. рублей на срок 2 года. Вклад пополняемый в первые 30 дней с даты открытия и автоматически пролонгируется не более 3-х раз на условиях вклада "Моя выгода", действующих на дату пролонгации вклада.

Банк ПСБ предлагает широкую линейку вкладов для физлиц. По базовым вкладам ПСБ «Моя выгода», «Моя копилка», «Мои возможности» вкладчик может получить доход до 6,25% годовых. Также в сберегательную линейку входит промо накопительный счет «Акцент на процент», который позволяет свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, при этом чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам ПСБ, тем больший доход можно получить до 7,5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU