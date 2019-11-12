2019-11-12T17:45:19+03:00
Общество

Банк ПСБ запустил «Онлайн-вклад» с доходностью до 6,45% годовых

Поделиться:
Изменить размер текста:

ПСБ запустил новый «Онлайн-вклад» — депозит с повышенными ставками, предназначенный для новых клиентов ПСБ и тех, кто еще не открывал в банке вклад онлайн. Новый вклад на срок от 4-х месяцев до 2-х лет доступен в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ.

Максимальная доходность по «Онлайн-вкладу» составляет 6,45% годовых – такая ставка действует при размещении от 100 тыс. рублей на срок 2 года. Вклад пополняемый в первые 30 дней с даты открытия и автоматически пролонгируется не более 3-х раз на условиях вклада "Моя выгода", действующих на дату пролонгации вклада.

Банк ПСБ предлагает широкую линейку вкладов для физлиц. По базовым вкладам ПСБ «Моя выгода», «Моя копилка», «Мои возможности» вкладчик может получить доход до 6,25% годовых. Также в сберегательную линейку входит промо накопительный счет «Акцент на процент», который позволяет свободно вносить и снимать средства без ограничения по сумме и сроку, при этом чем больше минимальный остаток по счету и сумма покупок по картам ПСБ, тем больший доход можно получить до 7,5% годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Радужным нашли боеприпасы различного калибра
Районам, граничащим с Московской областью, выделили 400 миллионов рублей
Гусевчанин получил производственную травму на транспортерной ленте
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Кикбоксёры Владимирской области завоевали 6 медалей на соревнованиях в Красноярске
Компания «Газпром газораспределение Владимир» ввела в эксплуатацию систему звукового автоинформирования абонентов-должников
Владимирскую чемпионку мира по самбо делегация из 33 региона встретила в аэропорту "Шереметьево"
Владимирцы стали в 2,5 раза чаще жаловаться на микрофинансовые организации
На Танеевском фестивале во Владимире можно будет послушать Баха, Чайковского и Грига
Во Владимирской школе № 43 закрыли спортзал
Во Владимире в сгоревшем дачном доме нашли тело мужчины
Ковровчане проголосовали за строительство «Макдоналдса» в центре города
В детской больнице Мурома закончился первый этап капитального ремонта хирургического отделения
Ковровчанин отсудил деньги за неработающий принтер
Владимирский студент вошел в число победителей Межрегионального фестиваля кулинарного искусства
Участниками фестиваля скандинавской ходьбы во Владимире стали 500 человек
ВТБ предоставил клиентам банка «Открытие» бесплатное снятие наличных
Фонды ВТБ по итогам октября стали лидерами по привлечению средств
ВТБ предоставляет скидку в 15% на брокерскую комиссию
В Петушинском районе парень избил пенсионера, чтобы вынести из его квартиры компьютер
РЖД приступает к использованию российской мобильной операционной системы «Аврора»
Стартовал VIII Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет — управляй им»