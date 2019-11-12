2019-11-12T13:34:25+03:00
Спорт

Владимирскую чемпионку мира по самбо делегация из 33 региона встретила в аэропорту "Шереметьево"

Анастасия Хомячкова в Южной Корее стала лучшей в весовой категории "72 кг"
Алексей СУХОВ
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предоставлено АВО.предоставлено АВО.
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11 ноября делегация Владимирской области торжественно встретила в "Шереметьево" Анастасию Хомячкову, ставшую чемпионкой мира по самбо в весовой категории "72 кг". В аэропорту спортсменку из Юрьева-Польского ждали её тренер Юрий Сенюков, представители отдела по физкультуре и спорту администрации Юрьев-Польского района, директор Института физической культуры и спорта ВлГУ Андрей Гадалов, директор Спортивной школы олимпийского резерва по самбо им. Е.В. Чичваркина Антон Кашутин и другие.

Напомним, в чемпионате мира по самбо в Южной Корее участвовали 510 спортсменов из 74 стран мира. Анастасия Хомячкова в своей весовой категории обошла четырёх соперниц. На пути к финалу она выиграла у спортсменок из Франции, Южной Кореи и Украины. В финале поборола соперницу из Грузии, являющуюся двукратной чемпионкой мира и неоднократной чемпионкой Европы по самбо.

По итогам турнира студентка ВлГУ выполнила норматив на звание "Заслуженный мастер спорта РФ". Её тренер Юрий Сенюков может быть удостоен звания "Заслуженный тренер России".

ИСТОЧНИК KP.RU

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