Владимирцы стали в 2,5 раза чаще жаловаться на микрофинансовые организации

СЕГОДНЯ 13:00 2019-11-12T13:00:34+03:00

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Владимирское отделение Банка России подсчитало, как изменились претензии владимирцев к финансовым организациям. Всего в третьем квартале этого года жалоб от жителей Владимирской области стало на 14% больше. Но структура их сильно изменилась.

В 2,5 раза выросло число жалоб на микрофинансовые организации - всего их за 3 месяца было 82. В основном претензии владимирцев касаются некорректных действий представителей МФО по взысканию задолженностей. Напомним, микрокредиты владимирцы в основном берут «до зарплаты», суммы там небольшие, около 10 тысяч рублей, а проценты гигантские - около 1% в день. То есть к таким займам прибегают совсем отчаявшиеся люди, и возвраты микрокредитов - дело непростое.

Зато на треть уменьшилось количество жалоб на страхование. В основном жалуются на ОСАГО, но претензии связаны уже не с навязыванием дополнительных услуг, а с неправильным применением коэффициента «бонус-малус».

Самые распространенные жалобы - около половины - на потребительское кредитование.

Кстати, во Владимирской области можно подать жалобу и в Службу обеспечения деятельности финансового уполномоченного. За три месяца туда поступило 541 обращение.

ИСТОЧНИК KP.RU