2019-11-12T10:02:24+03:00
Общество

Ковровчане проголосовали за строительство «Макдоналдса» в центре города

За строительство «Макдоналдса» проголосовало 6467 человек
Валерия ПРОНИНА
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В Коврове проводили опрос среди местных жителей: хотят ли они видеть в городе ресторан быстрого питания «Макдоналдс». Мнения ковровчан принимали с 14 октября по 10 ноября 2019 года. Проголосовать можно было и на сайте городской администрации.

- Такой возможностью воспользовались 8516 жителей, при этом за «Макдоналдс» – 6278 человек. За строительство в центре – 4518 голосов. Но анализ данных электронного голосования дал основания полагать, что по всем пунктам осуществлялась «накрутка» голосов, - сообщается на сайте администрации Коврова.

Поэтому при подсчете учитывались голоса только с анкет, которые заполнялись жителями письменно. Исходя из них, всего было 8829 голосов, за строительство «Макдоналдса» – 6467, против – 2355. За строительство на участке около бывшего кинотеатра «Ковров» – 4694. Этот вопрос будет вновь рассмотрен на заседании Градостроительного совета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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