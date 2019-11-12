2019-11-12T09:55:12+03:00
Общество

В детской больнице Мурома закончился первый этап капитального ремонта хирургического отделения

На эти цели из областного бюджета выделено свыше 4 млн рублей
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом здравоохранения.предоставлено департаментом здравоохранения.
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В хирургическом отделении отремонтированы палаты, процедурный кабинет, перевязочная, столовая, коридор, установлены новые пластиковые двери и окна. Кроме того, заканчивается ремонт санитарных комнат. После реконструкции ими смогут беспрепятственно пользоваться маломобильные пациенты.

В хирургическое отделение закуплено современное медицинское оборудование – тонометры, операционный стол, бактерицидные облучатели, воздушные стерилизаторы, медицинские инструментальные столы и другие изделия медицинского назначения.

Как сообщила главный врач Детской больницы округа Муром Татьяна Пивикина, капитальный ремонт хирургического отделения завершится в 2020 году. Предстоит отремонтировать врачебные кабинеты, часть палат и вспомогательные помещения.

К слову, в этом году в Детскую больницу округа Муром после окончания целевой ординатуры Ивановской государственной медицинской академии трудоустроился детский хирург. Медицинское учреждение ведет переговоры о трудоустройстве с врачами-педиатрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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