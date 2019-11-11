В Петушинском районе парень избил пенсионера, чтобы вынести из его квартиры компьютер

СЕГОДНЯ 13:59 2019-11-11T13:59:24+03:00

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8 ноября в полицию поступило сообщение о том, что у 71-летнего жителя поселка Вольгинский украли компьютер. По данным УМВД, полицейские установили, что неизвестный выбил входную дверь в квартиру пенсионера, избил его и вынес компьютер. Пенсионера же госпитализировали в больницу.

Сотрудники полиции по горячим следам нашли 27-летнего местного жителя, который во всем признался. 10 ноября в отношении него возбуждено уголовное дело за грабеж. Компьютер он продать не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU