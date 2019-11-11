Житель Нижегородской области обокрал муромлянина, пока тот примерял обновки

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-11T10:51:28+03:00

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В сентябре этого года в полицию обратился житель Мурома, который сообщил, что пока он примерял одежду в магазине, из его сумки исчезли деньги. Правоохранители установили личность вора. Им оказался 38-летний житель Нижегородской области. Его задержали. Злоумышленник вину свою признал и ущерб полностью возместил, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU