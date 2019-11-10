2019-11-10T13:34:41+03:00
Общество

Карабановцы митингуют против строительства нового мусорного полигона

Информация о мероприятии появилась в соцсетях
Елена Масленникова
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vk.com AlexAutoLive|Александров///Карабановцы митингуют против строительства нового полигонаvk.com AlexAutoLive|Александров///Карабановцы митингуют против строительства нового полигонаФото: vk.com
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Высказать свое "против" организаторы митинга пригласили неравнодушных жителей Карабаново на площадь Лермонтова. Призывая людей не молчать, активисты протестного движения отмечают, что времени у горожан немного. Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства. Карабановцам придется соседствовать чуть ли не с ядерными отходами. Организаторы утверждают, что митинг согласован с администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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