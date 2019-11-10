Карабановцы митингуют против строительства нового мусорного полигона

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-10T13:34:41+03:00

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Высказать свое "против" организаторы митинга пригласили неравнодушных жителей Карабаново на площадь Лермонтова. Призывая людей не молчать, активисты протестного движения отмечают, что времени у горожан немного. Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства. Карабановцам придется соседствовать чуть ли не с ядерными отходами. Организаторы утверждают, что митинг согласован с администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU