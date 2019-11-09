Главой администрации города Суздаль снова стал Сергей Сахаров

СЕГОДНЯ 11:17 2019-11-09T11:17:06+03:00

Должность он занимает второй срок подряд

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Суздальский Совет народных депутатов выбрал главу администрации города. Заседание по избранию главы суздальской городской администрации должно было состояться 12 ноября, но его перенесли на 8 ноября.

На должность претендовали президент «Суздаль-клуба» Вероника Николаева, бывший глава администрации Кольчугинского района Евгений Карпов, а также нынешний сити-менеджер Сергей Сахаров.

В итоге, эту должность второй раз подряд занял действующий глава администрации города Суздаль Сергей Сахарова. На заседании девять членов горсовета проголосовали за его переизбрание, три человека высказались против.

ИСТОЧНИК KP.RU