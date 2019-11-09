Главой администрации города Суздаль снова стал Сергей Сахаров
Суздальский Совет народных депутатов выбрал главу администрации города. Заседание по избранию главы суздальской городской администрации должно было состояться 12 ноября, но его перенесли на 8 ноября.
На должность претендовали президент «Суздаль-клуба» Вероника Николаева, бывший глава администрации Кольчугинского района Евгений Карпов, а также нынешний сити-менеджер Сергей Сахаров.
В итоге, эту должность второй раз подряд занял действующий глава администрации города Суздаль Сергей Сахарова. На заседании девять членов горсовета проголосовали за его переизбрание, три человека высказались против.
ИСТОЧНИК KP.RU