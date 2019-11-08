2019-11-08T18:58:35+03:00
Происшествия

Житель Струнино жестоко расправился с продавщицей круглосуточного магазина

Он обвиняется в убийстве и применении насилия в отношении представителей власти
Ирина Мальцева
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Пистолет, найденный на месте преступления. Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области.Пистолет, найденный на месте преступления. Фото предоставлено СУ СК России по Владимирской области.
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Вечером 11 октября в прошлом году тридцатилетний житель Струнино заглянул в круглосуточный магазин «Ивушка», где выпил за столиком и, будучи постоянным покупателем, пообщался с продавцом. Там же он познакомился с другим покупателем и отправился к нему в гости в общежитие. Новые знакомые выпивали несколько часов, а около двух ночи струнинец вернулся в магазин за новой порцией алкоголя. Как и положено, «Ивушка» была закрыта на технический перерыв, но сорокашестилетняя продавщица, услышав стук в окно и увидев знакомого, впустила его. По версии следствия, покупатель напал на женщину, которую все считали отзывчивой и доброй, с двумя ножами и нанес ей множество ран, от которых она скончалась на месте. Но в магазине сработала тревожная сигнализация и приехавшая охрана обнаружила за приоткрытой дверью магазина мужчину, угрожавшего им пистолетом .похожим на настоящий. Как позднее оказалось, это была пневматика. Подозреваемого задержали, но он свою вину не признал. Сейчас он находится под стражей, а уголовное дело в отношении него направлено в суд. О шестнадцатилетней дочке убитой заботятся родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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