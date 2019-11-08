В Александровском районе ищут пенсионерку с возможной потерей памяти

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-08T17:17:50+03:00

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Пропала 62-летняя Валентина Шашкова (Гермас) из города Струнино Александровского района. Она вышла на прогулку 7 ноября и не вернулась. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи, возможна даже потеря памяти.

Приметы: рост 157см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы седые. Одета в черное длинное пальто, брюки. На ней была бело-серая шапка и черные короткие сапоги.

Если вы видели женщину или у вас есть информация о месте ее нахождения, звоните инфоргу отряда "Лиза Алерт" 89776874909 или на номер "112".

ИСТОЧНИК KP.RU