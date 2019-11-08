2019-11-08T16:32:25+03:00
Спорт

Анастасия Хомячкова стала чемпионкой мира по самбо

Она выступала в весовой категории "до 72 кг"
Алексей СУХОВ
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Анастасия Хомячкова, представляющая Владимирскую область в составе российской сборной на чемпионате мира по самбо в городе Чхонджу (Южная Корея), выиграла золотую медаль в весовой категории "72 кг".

Хомячкова обошла четырех соперниц. Ну пути к финалу Анастасия выиграла у спортсменок из Франции, Южной Кореи и Украины болевыми приемами. В финале наша землячка поборола соперницу из Грузии, являющуюся двукратной чемпионкой мира по самбо и неоднократной чемпионкой Европы по самбо. По итогам турнира уроженка города Юрьев-Польского выполнила норматив на звание "Заслуженный мастер спорта". Ее тренер Юрий Сенюков может претендовать на звание "Заслуженный тренер России".

Чемпионат мира по самбо проходит в Южной Корее с 7 по 11 ноября. В турнире участвуют 510 человек из 74 стран мира. Сборная России возвращается с соревнований 11 ноября. В аэропорту "Шереметьево" спортсменов будет встречать, в том числе, и делегация от Владимирской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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