Муромлялин убил друга стулом

СЕГОДНЯ 16:13 2019-11-08T16:13:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Мурома, его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего.

По данным Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемый и потерпевший были знакомы с 2011 года. 29-летний муромлянин помогал мужчине в строительстве дачи в Селивановском районе. 20 апреля 2019 года после хозяйственных дел друзья стали выпивать, потом завязался конфликт, в ходе которого житель Мурома ударил потерпевшего стулом. После того, как стул сломался, обвиняемый продолжал избивать владельца дачи частями стула.

Пострадавшего стали мучить головные боли, 23 апреля его госпитализировали. Вечером того же дня он умер в больнице от полученных телесных повреждений.

В ходе следствия муромлянин не отрицал избиение 52-летнего приятеля, но давал не последовательные показания. Уголовное дело направлено в суд. Мужчина находится под стражей.

У погибшего осталась малолетняя дочь, он также воспитывал несовершеннолетнего сына супруги.

ИСТОЧНИК KP.RU