2019-11-08T15:38:45+03:00
Общество

В Вязниках открылся сквер пограничников

Обустроенная площадка расположена на пересечении улиц Советской и Институтской
Алексей СУХОВ
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В Вязниках появилось новое благоустроенное общественное пространство – Сквер пограничников. Обустроенная площадка расположена на пересечении улиц Советской и Институтской около лестницы в Летний парк.

Там выложили брусчатку и установили скамейки, смонтировали освещение. Центральными объектами сквера стали пограничный знак, привезённый из Карелии, и мемориальная доска, которая рассказывает о пограничных буднях.

Инициаторами создания этого сквера выступили вязниковцы, служившие в пограничных войсках, активисты общественной организации "Боевое братство" и Совета ветеранов. Их идею поддержали предприниматели и администрация Вязниковского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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