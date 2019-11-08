В Вязниках открылся сквер пограничников
В Вязниках появилось новое благоустроенное общественное пространство – Сквер пограничников. Обустроенная площадка расположена на пересечении улиц Советской и Институтской около лестницы в Летний парк.
Там выложили брусчатку и установили скамейки, смонтировали освещение. Центральными объектами сквера стали пограничный знак, привезённый из Карелии, и мемориальная доска, которая рассказывает о пограничных буднях.
Инициаторами создания этого сквера выступили вязниковцы, служившие в пограничных войсках, активисты общественной организации "Боевое братство" и Совета ветеранов. Их идею поддержали предприниматели и администрация Вязниковского района.
ИСТОЧНИК KP.RU