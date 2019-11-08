Треть проверенных во Владимирской области оказалась загрязнена опасными токсинами

СЕГОДНЯ 13:34 2019-11-08T13:34:27+03:00

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Региональное управление Россельхознадзора провело проверку сельскохозяйственных земель во Владимирской области. Выяснилось, что треть исследованных земель оказалась загрязнена опасными токсинами.

Для исследования были отобраны 322 образца почв, из них: 54 - на агрохимические показатели, 148 - на химико-токсикологические показатели, 120 - на микробиологические показатели. Образцы были отобраны на 30 земельных участках сельскохозяйственного назначения с площади более 460 гекторов.

Согласно полученным протоколам испытаний и заключениям Центральной научной методической ветеринарной лаборатории, в 120-ти почвенных образцах выявлено превышение допустимых значений токсикантов, в том числе:

в 21 образцах – нитратов (до 400мг/г при уровне ПДК 130 мг/кг),

в 3 образцах– бенз(а)перена (до 1 мг при уровне ПДК 0,02 мг/кг),

в 25 образцах – солей тяжелых металлов (в 9 образцах – цинк подвижная форма, в 10 образцах – цинк валовая форма, в 3 образцах – свинец подвижная форма, в 5 образцах – медь),

в 63 образцах – микробиологических показателей ( индекс БГКП – в 68 образцах, и индекс энтерококков- в 49 образцах не соответствуют установленным нормативам (категория загрязнения почвы – опасная и умеренно опасная).

В 26-ти почвенных образцах на площади 145,7 га выявлено снижение показателей плодородия почвы, а именно:

в 26 образцах – снижено содержание органического вещества,

в 5 образцах – снижение кислотности (pH солевая вытяжка),

в 9 образцах - pH водная вытяжка,

в 11 образцах – снижение фосфора (подвижная форма),

в 11 образцах – снижение калия обменного.

По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ на общую сумму более 640 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU