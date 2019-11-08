Треть проверенных во Владимирской области оказалась загрязнена опасными токсинами
Региональное управление Россельхознадзора провело проверку сельскохозяйственных земель во Владимирской области. Выяснилось, что треть исследованных земель оказалась загрязнена опасными токсинами.
Для исследования были отобраны 322 образца почв, из них: 54 - на агрохимические показатели, 148 - на химико-токсикологические показатели, 120 - на микробиологические показатели. Образцы были отобраны на 30 земельных участках сельскохозяйственного назначения с площади более 460 гекторов.
Согласно полученным протоколам испытаний и заключениям Центральной научной методической ветеринарной лаборатории, в 120-ти почвенных образцах выявлено превышение допустимых значений токсикантов, в том числе:
в 21 образцах – нитратов (до 400мг/г при уровне ПДК 130 мг/кг),
в 3 образцах– бенз(а)перена (до 1 мг при уровне ПДК 0,02 мг/кг),
в 25 образцах – солей тяжелых металлов (в 9 образцах – цинк подвижная форма, в 10 образцах – цинк валовая форма, в 3 образцах – свинец подвижная форма, в 5 образцах – медь),
в 63 образцах – микробиологических показателей ( индекс БГКП – в 68 образцах, и индекс энтерококков- в 49 образцах не соответствуют установленным нормативам (категория загрязнения почвы – опасная и умеренно опасная).
В 26-ти почвенных образцах на площади 145,7 га выявлено снижение показателей плодородия почвы, а именно:
в 26 образцах – снижено содержание органического вещества,
в 5 образцах – снижение кислотности (pH солевая вытяжка),
в 9 образцах - pH водная вытяжка,
в 11 образцах – снижение фосфора (подвижная форма),
в 11 образцах – снижение калия обменного.
По фактам выявленных нарушений виновные лица привлечены к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ на общую сумму более 640 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU