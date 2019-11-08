2019-11-08T12:29:28+03:00
Происшествия

Во Владимире учащийся колледжа напал на бабушку, сломал ей руку и ограбил

Ему дали четыре года условно
Алексей СУХОВ
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Во Владимире завершился суд над 18-летним парнем, который совершил разбойное нападение на пенсионерку.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, занимавшийся расследованием данной истории, вечером 17 января 2019 года молодой человек, тогда еще бывший несовершеннолетним, на улице заметил пожилую женщину, подбежал к ней, схватил за руку и стал вырвать сумку. Женщина стала сопротивляться, но молодой человек был сильнее. Он сломал пенсионерке руку и убежал вместе с ее имуществом. По дороге его остановили двое прохожих, они забрали у того сумку и вернули ее женщине. Пострадавшая, получившая сложный перелом плечевой кости, долго лечилась.

Во время следствия парень объяснил свой поступок тем, что ему очень нужны были деньги, поскольку он погашал долг родственнице, у которой снял с карты 110 тысяч рублей. Судья дал парню четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и оштрафовал на 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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