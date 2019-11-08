В Коврове «Камаз» раздавил вазовскую «пятерку»: двое погибли
Авария в Коврове случилась 8 ноября в начале десятого утра на нерегулируемом перекрестке у дома №116 по улице Челюскинцев. По предварительной информации, водитель жигулей «пятой модели» ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Дегтярева в направлении улицы Долинной. При выезде на главную дорогу, водитель «пятерки» не уступил дорогу «Камазу», в результате чего, оказался под колесами большегруза. В результате ДТП водитель и пассажир жигулей скончались на месте до приезда скорой. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU