2019-11-08T12:22:34+03:00
Происшествия

В Коврове «Камаз» раздавил вазовскую «пятерку»: двое погибли

Водитель жигулей не уступил дорогу «Камазу»
Елена Масленникова
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Жигули не уступило дорогу Камазу: двое погиблиЖигули не уступило дорогу Камазу: двое погиблиФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Авария в Коврове случилась 8 ноября в начале десятого утра на нерегулируемом перекрестке у дома №116 по улице Челюскинцев. По предварительной информации, водитель жигулей «пятой модели» ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Дегтярева в направлении улицы Долинной. При выезде на главную дорогу, водитель «пятерки» не уступил дорогу «Камазу», в результате чего, оказался под колесами большегруза. В результате ДТП водитель и пассажир жигулей скончались на месте до приезда скорой. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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