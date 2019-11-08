Современный онкоцентр в Гусь-Хрустальном принимает пациентов из Владимира

СЕГОДНЯ 11:20 2019-11-08T11:20:41+03:00

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Центр амбулаторной медпомощи в Гусь-Хрустальном оснащен самым современным оборудованием. В 2017 был приобретен цифровой маммограф, в 2018 — 64-срезовый аппарат компьютерной томографии, в этом году купили два японских видеоколоноскопа, а патогистологическую лабораторию оснастили микроскопом с видеокамерой и оборудованием для приготовления гистологических препаратов.

Лечение онкобольных в дневном стационаре начали с апреля 2019 года. Около 200 пациентов из города Гусь-Хрустального, района, Владимира и Судогды прошли в нём лечение. В гусевском онкоцентре налажена видеосвязь со специалистами онкологического диспансера во Владимире. Онлайн-консультации с областными врачами по ведению пациентов проводятся регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU