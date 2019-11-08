2019-11-08T11:15:49+03:00
Спорт

Вера Муратова выиграла два "серебра" международного турнира "Кубок чемпионов"

Турнир объединил самых сильных атлетов из девяти стран мира
Алексей СУХОВ
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предоставлено департаментом спорта.предоставлено департаментом спорта.
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Воспитанница владимирской областной спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Вера Муратова завоевала две серебряные медали VI международного инклюзивного турнира по жиму лежа "Кубок чемпионов" на призы Эдуарда Исакова и Алексея Воробьева. Соревнования проходили 7 ноября 2019 года в Ханты-Мансийском автономном округе.

Муратова, выступавшая в весовой категории "до 79 кг", показала результат 140 кг и заняла второе место. Кроме того, Вера стала второй в абсолютном зачете. Турнир объединил самых сильных атлетов из девяти стран мира: России, Венгрии, Египта, Казахстана, Нигерии, ОАЭ, Финляндии, Франции и Швеции.

Напомним, международный инклюзивный пауэрлифтинговый турнир "Кубок чемпионов" уникален тем, что здесь наравне с чемпионами Европы и мира по жиму лежа соревнуются лучшие пауэрлифтеры-паралимпийцы. Проект появился в 2013 году. В 2018 году соревнованиям присвоили международный статус. Победителя традиционно определяют по формуле Уилкса, выявляющей соотношение между массой тела атлета и поднятым им весом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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