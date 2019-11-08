2019-11-08T10:48:34+03:00
Происшествия

У ковровчанина угнали оставленную им у гаража заведенную машину

Ее украл ранее судимый местный житель
Елена Масленникова
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3 ноября в полицию обратился местный житель, который сообщил, что у него угнали автомобиль. Мужчина признался, что оставил заведенную у гаража машину, а сам вошел внутрь помещения. Моментом воспользовался неизвестный, который сел за руль и уехал. Угнанный автомобиль оценили в 360 тысяч рублей. Полицейские стали искать пропажу. Через какое-то время сотрудники ОГИБДД обратили внимание на автомобиль, похожий на тот, что числился в розыске. Заприметив инспекторов, водитель попытался скрыться в лесу, но был задержан. Выяснилось,что угонщик уже имеет судимость. Он думал,что если сменит номерные знаки, его не найдут. Но в итоге удрать от полицейских мужчине не удалось. Сейчас он под арестом, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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