2019-11-08T09:38:23+03:00
Общество

Сотрудников владимирского роддома №2 обучали, как вести себя в критической ситуации

Психологический семинар провели для 72 медработников
Алексей СУХОВ
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6 ноября в родильном доме №2 города Владимира состоялся обучающий курс для сотрудников учреждения родовспоможения. Его прошли 72 специалиста – врачи-акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи-анестезиологи, акушерки и медицинские сестры.

Занятия с владимирскими медиками провела руководитель психологической службы Благотворительного фонда помощи родителям в трудной жизненной ситуации "Свет в руках" Вероника Лосенко (Москва). Данный курс ориентирован на сотрудников акушерских стационаров. Он призван научить врачей общаться с женщинами с перинатальной потерей, а также показать им алгоритмы поведения в критических ситуациях, чтобы научиться сдерживаться и не выплескивать на пациенток собственное эмоциональное состояние.

Психологические курсы также нацелены на создание доброжелательной атмосферы общения с пациентами с учетом особенностей их эмоционально-психологического состояния, профилактику профессионального выгорания и повышение уровня стрессоустойчивости медицинского персонала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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