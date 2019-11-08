Сотрудников владимирского роддома №2 обучали, как вести себя в критической ситуации
6 ноября в родильном доме №2 города Владимира состоялся обучающий курс для сотрудников учреждения родовспоможения. Его прошли 72 специалиста – врачи-акушеры-гинекологи, неонатологи, реаниматологи-анестезиологи, акушерки и медицинские сестры.
Занятия с владимирскими медиками провела руководитель психологической службы Благотворительного фонда помощи родителям в трудной жизненной ситуации "Свет в руках" Вероника Лосенко (Москва). Данный курс ориентирован на сотрудников акушерских стационаров. Он призван научить врачей общаться с женщинами с перинатальной потерей, а также показать им алгоритмы поведения в критических ситуациях, чтобы научиться сдерживаться и не выплескивать на пациенток собственное эмоциональное состояние.
Психологические курсы также нацелены на создание доброжелательной атмосферы общения с пациентами с учетом особенностей их эмоционально-психологического состояния, профилактику профессионального выгорания и повышение уровня стрессоустойчивости медицинского персонала.
ИСТОЧНИК KP.RU