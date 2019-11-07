В Петушинской ЦРБ завершен ремонт инфекционного отделения

СЕГОДНЯ 17:20 2019-11-07T17:20:13+03:00

Из областного бюджета на эти цели было потрачено почти 5 миллионов рублей

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В Петушинской районной больнице завершили ремонт инфекционного отделения. На 4,6 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета, отремонтировали кровлю, фасад здания, систему вентиляции, палаты и входную группу. Закупили современное оборудование и мебель. В отделении 22 койки, из которых 12 - для детей.

В ноябре после капремонта первого этажа в районной больнице откроется обновленная поликлиника с элементами бережливого производства.

Кроме того, в Петушинском районе до конца 2019 года будут введены в эксплуатацию 4 ФАПа.

ИСТОЧНИК KP.RU