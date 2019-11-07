2019-11-07T17:11:25+03:00
Происшествия

Ковровчанин украл одиннадцать шоколадок

Задержанный горожанин ранее был не раз судим
Ирина Мальцева
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Жителя Коврова задержала вневедомственная охрана, увидевшая, как около одиннадцати вечера из магазина на улице Ленина выбегает молодой человек, а за ним с криками несется другой горожанин. Сотрудники решили задержать убегающего мужчину, и, как оказалось, правильно сделали: ранее не раз судимый тридцатидвухлетний ковровчанин похитил в магазине шоколад на сумму около 900 рублей и попытался сбежать, а преследовал его администратор магазина. В итоге задержанного передали приехавшим на место оперативникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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