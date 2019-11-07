Ковровчанин украл одиннадцать шоколадок
Задержанный горожанин ранее был не раз судим
Изменить размер текста:
Жителя Коврова задержала вневедомственная охрана, увидевшая, как около одиннадцати вечера из магазина на улице Ленина выбегает молодой человек, а за ним с криками несется другой горожанин. Сотрудники решили задержать убегающего мужчину, и, как оказалось, правильно сделали: ранее не раз судимый тридцатидвухлетний ковровчанин похитил в магазине шоколад на сумму около 900 рублей и попытался сбежать, а преследовал его администратор магазина. В итоге задержанного передали приехавшим на место оперативникам.
ИСТОЧНИК KP.RU