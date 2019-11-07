2019-11-07T16:47:11+03:00
Общество

На должность сити-менеджера Суздаля претендуют три человека

За власть поборются бывший заместитель губернатора и действующий глава администрации города
Артём Черепанов
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Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность сити-менеджера города Суздаля отобрала трех человек, которые продолжат борьбу за отвественный пост. На кресло главы администрации города претендуют действующий глава Сергей Сахаров, проректор ВлГУ и бывший заместитель губернатора, работавший в команде Николая Виноградова Евгений Карпов и президент "Суздаль-Клуба" Вероника Николаева.

Отметим, что конкурсная комиссия, исключив явных технических кандидатов (местных бизнесменов) отсеяла от участия в конкурсе на пост сити-менеджера Суздаля достаточно сильного кандидата - экс-главу регионального управления Росимущества Владимира Горланова.

Действующий глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров ранее был мэром Владимира, также он имеет опыт многолетней работы в ЗС Владимирской области и владимирком горсовете. Евгений Карпов был вице-губернатором Владимирской области почти 10 лет назад, кроме того он имеет опыт руководства муниципального образования - Кольчугинского района.

Нового главу администрации изберут депутаты горсовета выберут 12 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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