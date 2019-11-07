2019-11-07T13:57:59+03:00
Общество

В Гусь-Хрустальном районе появилась модельная библиотека

Преображение сельской библиотеки обошлось в пять миллионов рублей
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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В селе Григорьево Гусь-Хрустального района появилась модельная библиотека. На реализацию проекта было выделено 5 млн рублей из федерального бюджета и более 2 млн - из областного и местного бюджетов.

Помещения библиотеки были зонированы: для проведения досуга, индивидуальной работы, отдыха, есть отдельная детская зона. Для юных пользователей приобретены настольные и интерактивные игры. Создана доступная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фонд библиотеки пополнился на 2,5 тыс. новых книг. Обеспечен доступ пользователей к информационным ресурсам ЛитРес и НЭБ. Приобретен широкий набор компьютерной и оргтехники.

В штате появился еще один библиотекарь. Сотрудники прошли курсы повышения квалификации в Нижнем Новгороде, Москве.

Напомним, во Владимирской области в 2019 году в рамках Нацпроекта «Культура» будут открыты три модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах. Поддержка из федерального бюджета на эти цели составила 20 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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