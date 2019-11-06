Инспекцию по охране объектов культурного наследия Владимирской области возглавил московский чиновник

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-06T14:55:15+03:00

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6 ноября 2019 года начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Владимирской области назначен Михаил Иванов. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Михаил Эдуардович Иванов родился в Москве в 1974 году. В 1997 году закончил Московский институт коммунального хозяйства и строительства по специальности "городское строительство и хозяйство", получил квалификацию инженера-градостроителя. На разных должностях работал в государственном музее-заповеднике "Царицыно", в департаменте культурного наследия города Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU