2019-11-06T11:14:28+03:00
Общество

В 33 регионе до конца года планируют построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию

В настоящий момент работы ведутся на 14 объектах из 21
Елена Масленникова
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В рамках региональной программы «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта "Здравоохранение" во Владимирской области до конца 2019 года планируют построить 20 ФАПов и 1 амбулаторию. На данный момент работы ведутся на 14 объектах из 21. 5 объектов находятся пока в стадии заключения контрактов на строительство, и еще по двум - в рамках конкурса определяются подрядчики. Губернатор призвал глав муниципалитетов активизировать работу по строительству подъездных путей к объектам здравоохранения и выполнить свои обязательства по строительству ФАПов в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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