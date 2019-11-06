2019-11-06T10:56:13+03:00
Происшествия

Муромлянин ограбил гараж, поникнув в него через большую дыру в крыше

Отверстие в кровле вор пробил ногой
Елена Масленникова
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Вор проник в гаража, сделав в его крыше дыруВор проник в гаража, сделав в его крыше дыру
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В конце июня 2019 года в полицию обратился житель Мурома, который сообщил, что его гараж обокрали. Правоохранители установили личность злоумышленника и нашли его. Похититель рассказал, что проник в гараж, пробив ногой отверстие в крыше. Он забрал неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор. Похищенное имущество он сдал в пункт приема лома, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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