Муромлянин ограбил гараж, поникнув в него через большую дыру в крыше

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-06T10:56:13+03:00

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В конце июня 2019 года в полицию обратился житель Мурома, который сообщил, что его гараж обокрали. Правоохранители установили личность злоумышленника и нашли его. Похититель рассказал, что проник в гараж, пробив ногой отверстие в крыше. Он забрал неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор. Похищенное имущество он сдал в пункт приема лома, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU