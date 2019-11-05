Муромлянка отдала мошенникам почти полтора миллиона

5 Нояб. 18:56 2019-11-05T18:56:41+03:00

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Первый раз на уловки злоумышленников горожанка попалась еще в 2013 году, потеряв тогда 630 тысяч рублей. Вернуть пропавшие деньги «по горячим следам» не удалось, но спустя почти шесть лет ей позвонили неизвестные и предложили вернуть пропавшую крупную сумму. Правда, для этого нужно было еще раз перевести незнакомцам деньги. Но это не остановило муромлянку и, поверив обещаниям, горожанка взяла в долг у знакомых и оформила кредит, а потом перевела требуемые 744 тысячи рублей, переведя им в общей сложности почти полтора миллиона. Естественно, никакие деньги к ней не вернулись и ,поняв, что ее вновь обманули, женщина обратилась в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU