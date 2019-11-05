2019-11-05T14:47:59+03:00
Общество

В Центре ИЗО 7 ноября откроется выставка «Владимирские сезоны»

Она будет работать до 1 декабря
Елена Масленникова
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В Центре ИЗО открывается выставка "Владимирские сезоны"В Центре ИЗО открывается выставка "Владимирские сезоны"
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На выставке будут представлены более 100 работ художников и фотографов из Владимирской области, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Сейчас идет формирование экспозиции. В нее вошли произведения художников из Суздаля, Гороховца, Покрова, Вязников, Петушков, Юрьев-Польского, Гусь-Хрустального и Орехово-Зуева. Свои работы продемонстрируют представители фотоклубов «Спутник» и «Владимир». В экспозицию также вошли компьютерная графика и акварельные произведения художницы из города на Неве. Выставка откроется 7 ноября в 16.00 и проработает до 1 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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