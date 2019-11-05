2019-11-05T14:26:37+03:00
Происшествия

Молодые жители Покрова получили от 6 лет тюрьмы за организацию тайников с наркотиками

Они сделали 72 закладки на территории Владимира и Гусь-Хрустального
Елена Масленникова
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Судом было установлено, что молодые люди из Покрова, 24 и 25 лет в декабре 2018 года организовывали тайники с наркотиками во Владимире и Гусь-Хрустальном. Всего ими было сделано 72 закладки, 62 из которых – на улицах Гусь-Хрустального 31 декабря 2018 года. За многочисленные попытки сбыта наркотиков по предварительному сговору в крупном размере, подсудимые получили реальные сроки по 6 и 6,6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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