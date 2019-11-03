В Кольчугине с 21 октября ищут 33-летнего мужчину
Особая примета - носит бороду
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропал 33-летний Сухайли (Алик) Азорабеков. С 21 октября 2019 года его местонахождение неизвестно. Может находиться как в Кольчугинском районе, так и в Москве.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза серые.
Был одет в темно-серую куртку, синие джинсы, серый свитер, синюю футболку.
С собой была черная спортивная сумка.
Особые приметы: носит бороду.
Если вы вдруг видели мужчину, звоните "112" или инфоргу поискового отряда "Лиза Алерт" 89190024837.
ИСТОЧНИК KP.RU