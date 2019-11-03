Во Владимирской области за ночь сгорели дом, хозпостройки и баня

СЕГОДНЯ 10:32 2019-11-03T10:32:38+03:00

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Первый пожар случился 2 ноября. В МЧС сообщили о возгорании дома в селе Якиманское Суздальского района в 23.35. Площадь пожара составила всего 5 "квадратов". К ликвидации последствий привлекалось 2 единицы техники, 5 человек. Пострадавших нет.

Второй пожар случился в 01.18 уже в поселке Тасинский Бор Гусь-Хрустального района. Горели хозяйственные постройки на площади 30 квадратных метров. Пострадавших также нет. К ликвидации последствий привлекалось 2 единицы техники, 4 человека.

В 03.19 3 ноября сотрудников МЧС вызвали на пожар бани и хозяйственных построек в деревню Гнездино Петушинского района. Тут площадь пожара была больше - 59 "квадратов". Пожарные оперативно ликвидировали огонь. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU