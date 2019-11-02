В магазинах Владимирской области сняли с продажи больше 700 килограммов некачественных продуктов

СЕГОДНЯ 16:38 2019-11-02T16:38:39+03:00

Специалисты Роспотребнадзора конфисковали 118 килограммов хлеба, 400 килограммов мяса и около 200 килограммов молочных изделий

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За 9 месяцев этого года специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели почти 2 тысячи проверок в магазинах Владимирской области. По ее итогам, сумма штрафов, наложенных на организации и бизнесменов, составила 15,9 миллиона рублей.

Роспотребнадзор снял с реализации 136 партий некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий. Общий вес снятых с продажи продуктов составил 118 килограммов. Чаще всего хлеб на прилавках владимирских магазинов браковали из-за истекшего срока годности.

Также с прилавков конфисковали 395 килограммов мясной продукции и 89 партий молочных продуктов общим весом 209 килограммов.

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ИСТОЧНИК KP.RU