2019-11-02T16:53:57+03:00
Звезды

За лицензию частного гида в ВСМЗ придется платить до 24 тысяч рублей в год

Претендентам придется сдать экзамен и смириться с тем, что придется рассказывать только об определенных объектах
Алена СМИРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника появились документы на заключение договора с юридическими и физическими лицами на право осуществлять туристско-экскурсионную деятельность на объектах учреждения в 2020 году.

Во-первых, ВСМЗ предлагает только 4 маршрута работы: «Владимир-Боголюбово-Муромцево», «Суздаль-Кидекша-Муромцево», «Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Муромцево», Муромцево. Во-вторых, за лицензию придется заплатить - в зависимости от маршрута цена варьируется от 2400 до 24 000 рублей в год. Взамен гид получает нагрудный знак, который нельзя передавать или снимать во время работы.

В-третьих, им придется пройти собеседование и сдать экзамены на знание основных исторических событий, дат, имен исторических деятелей, изучить программу проведения экскурсии по заданному маршруту. Что важно, право на проведение типовых экскурсий частные гиды будут иметь без права и что-то менять и разрабатывать свои. Также им придется на теории и практике показать знание маршрута.

Среди причин, по которым договор может быть расторгнут - проведение экскурсий в нетрезвом состоянии, негативные отзывы о музее в социальных сетях со стороны гида, жалобы экскурсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Коврове Land Rover сбил пешехода на "зебре" и протаранил остановку с людьми
В магазинах Владимирской области сняли с продажи больше 700 килограммов некачественных продуктов
Во Владимире пройдет "круглый стол", посвященный проблеме домашнего насилия
Бывшая главврач ОКБ Любовь Быкова арестована
Гусевчанку ограбила жительница Ульяновска, которая приехала в 33 регион на экскурсию по святым местам
Директором департамента цифрового развития Владимирской области назначен Павел Шуба
Семье погибшего фронтовика из Владимирской области вручат заслуженную им награду
На трассе М-7 во Владимире временно закроют поворот с улицы Белоконской
Сотрудника УФСИН из Владимирской области будут судить за взятку
2 ноября владимирское "Торпедо" проведет последний домашний матч в этом году
Семью Спиридоновых из Меленковского района наградили в Кремлевском Дворце
В Третьяковской галерее выставили картину юного художника из Владимирской области
В Юрьев-Польском районе установят огромный шлем
Гусевчанин пойдет под суд за хранение и сбыт метадона
Владимирцам покажут работы известной художницы Анны Березовской
В Петушках сгорел большой привокзальный торговый центр
В Юрьев-Польском районе молодожены дарят игрушки детям в детских садах и больницах
Жительница Струнино потеряла ребенка после медосмотра
Владимирский борец выиграл "золото" чемпионата Европы в Белоруссии
В Муромском историко-художественном музее откроется выставка про освоение космоса
В Суздале пройдет первенство России по мас-рестлингу
Владимирский участковый Артем Хрисанфов представляет 33 регион в финале конкурса "Народный участковый-2019"