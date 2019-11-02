За лицензию частного гида в ВСМЗ придется платить до 24 тысяч рублей в год

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-02T16:53:57+03:00

Претендентам придется сдать экзамен и смириться с тем, что придется рассказывать только об определенных объектах

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На сайте Владимиро-Суздальского музея-заповедника появились документы на заключение договора с юридическими и физическими лицами на право осуществлять туристско-экскурсионную деятельность на объектах учреждения в 2020 году.

Во-первых, ВСМЗ предлагает только 4 маршрута работы: «Владимир-Боголюбово-Муромцево», «Суздаль-Кидекша-Муромцево», «Владимир-Боголюбово-Суздаль-Кидекша-Муромцево», Муромцево. Во-вторых, за лицензию придется заплатить - в зависимости от маршрута цена варьируется от 2400 до 24 000 рублей в год. Взамен гид получает нагрудный знак, который нельзя передавать или снимать во время работы.

В-третьих, им придется пройти собеседование и сдать экзамены на знание основных исторических событий, дат, имен исторических деятелей, изучить программу проведения экскурсии по заданному маршруту. Что важно, право на проведение типовых экскурсий частные гиды будут иметь без права и что-то менять и разрабатывать свои. Также им придется на теории и практике показать знание маршрута.

Среди причин, по которым договор может быть расторгнут - проведение экскурсий в нетрезвом состоянии, негативные отзывы о музее в социальных сетях со стороны гида, жалобы экскурсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU