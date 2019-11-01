2019-11-01T21:29:52+03:00
Происшествия

Бывшая главврач ОКБ Любовь Быкова арестована

Ее пособницы отправлены под домашний арест
Елена Масленникова
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Владимирский СледКом продолжает расследование по делу о растрате бюджетных средств при закупке медицинского оборудования в ОКБ. И сегодня, 1 ноября, по ходатайству следователя СК России, Октябрьский районный суд принял решение арестовать на месяц бывшего главврача ОКБ Любовь Быкову, а ее пособниц, учредителя ООО «Медиа-Профи» Наталью Дутову и директора этой же фирмы Марину Тайгунову отправить под домашний арест.

По данным следствия, путем манипуляций, томограф в ОКБ был приобретен через московскую фирму по завышенной цене.

Силовым структурам удалось своевременно пресечь противоправные действия соучастников. Счета недобросовестных фирм-поставщиков заблокированы. Это позволило не допустить реальное причинение ущерба областному бюджету в размере около 20 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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