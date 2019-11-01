2019-11-01T21:07:43+03:00
Происшествия

Гусевчанку ограбила жительница Ульяновска, которая приехала в 33 регион на экскурсию по святым местам

Ранее злоумышленница отбывала срок за убийство
Елена Масленникова
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Жительница Ульяновска отбывала длительный срок в тюрьме за убийство. В сентябре 2018 года она вышла на свободу. Известно, что женщина нигде не работала. Она зарабатывала на жизнь, собирая милостыню по домам. В августе 2019 вместе со своим братом на его автомобиле женщина отправились в путешествие по святым местам - в село Дивеево Нижегородского региона проездом через Рязанскую и Владимирскую области. Около Гусь-Хрустального у туристов сломалась машина, а денег на ее ремонт не было. Женщина решила попросить милостыню и пошла по домам. Нежданную гостью в дом впустила жительница Гусь-Хрустального. Попрошайка рассказала ей, что в результате пожара, осталась без жилья. Гусевчанка дала ей полтинник. Через какое-то время злоумышленница вернулась к женщине, забралась в дом и украла 6 тысяч рублей. На следующий день воровка была задержана полицейскими. Ей может грозить до 6 лет лишения свободы. Уголовное дело рассмотрит Гусь-Хрустальный городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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