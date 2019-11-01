В Петушках сгорел большой привокзальный торговый центр

СЕГОДНЯ 13:41 2019-11-01T13:42:09+03:00

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1 ноября в 11.26 в Петушках загорелся двухэтажный торговый центр на улице Вокзальной. Он находится рядом с железнодорожными путями, недалеко от перехода через дорогу у вокзала. По данным ГУ МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Площадь возгорания составила более 2000 квадратных метров.

Отметим, что торговый центр официальное ведомство называет торговый центр блоком магазинов. Скорее это был мини-рынок. Кроме торговых точек, продававших недорогую одежду и обувь, в площадке находилось кафе "Огни Баку".

ИСТОЧНИК KP.RU