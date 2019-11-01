2019-11-01T13:13:00+03:00
Происшествия

Жительница Струнино потеряла ребенка после медосмотра

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту оказания неквалифицированной медицинской помощи жительнице Струнино, потерявшей ребенка. Параллельно проводится ведомственная проверка департамента здравоохранения администрации Владимирской области.

По данным Следкома, жительница Струнино по беременности наблюдалась в Александровской больнице. В ночь с 29 на 30 октября она почувствовала недомогание. Поднялась температура, пришлось вызывать скорую помощь. Пациентку доставили в александровскую клинику, где ее осмотрели и отпустили домой. Утром женщина снова почувствовала недомогание, ее снова доставили в больницу, где ей провели операцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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