Во Владимире на улице Сущевской пожарные спасли человека из горящей квартиры

СЕГОДНЯ 11:05 2019-10-30T11:05:49+03:00

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28 октября произошел пожар на балконе многоквартирного жилого дома во Владимире на улице Сущёвской. Горел балкон первого этажа в доме №4.

Прибывшие на место спасатели быстро нашли горящий балкон. Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру. Там спасатели нашли мужчину, которому уже стало плохо из-за угарного газа. Мужчине надели на лицо дыхательную маску, подключённую к аппарату с кислородом, и вывели в безопасное место.

Сам балкон потушили за 15 минут. В результате пожара сгорело имущество на балконе на площади шести квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU