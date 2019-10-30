Во Владимире на улице Сущевской пожарные спасли человека из горящей квартиры
28 октября произошел пожар на балконе многоквартирного жилого дома во Владимире на улице Сущёвской. Горел балкон первого этажа в доме №4.
Прибывшие на место спасатели быстро нашли горящий балкон. Звено газодымозащитной службы проникло в квартиру. Там спасатели нашли мужчину, которому уже стало плохо из-за угарного газа. Мужчине надели на лицо дыхательную маску, подключённую к аппарату с кислородом, и вывели в безопасное место.
Сам балкон потушили за 15 минут. В результате пожара сгорело имущество на балконе на площади шести квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались 5 единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС 4 единицы техники, 13 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU