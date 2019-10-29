Телефонный мошенник из Сибири выманил у владимирцев 600 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:25 2019-10-29T18:25:05+03:00

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Сорокачетырехлетний житель Новосибирской области обвиняется в девяти эпизодах мошенничества с причинением значительного ущерба. Как установило следствие, освободившись из колонии, мужчина решил заняться мошенничеством вместе с приятелем, тоже судимым. Используя зарегистрированные на подставных лиц номера, они из Новосибирска выборочно обзванивали абонентов из Владимира и области. Если трубку брал пожилой человек, один из сообщников представлялся родственником, сообщал, что попал в беду и просил денег. Затем второй товарищ брал трубку и, изображая следователя, беседовал с владимирцем. Если доверчивый горожанин, поверив преступникам, соглашался передать деньги, злоумышленники привлекали на помощь водителей такси: через них передавали номер счета банковской карты, а те, забрав деньги, через банкомат переводили их уже на счет мошенников. С июля по сентябрь прошлого года они обманули девять жителей Владимирской области на суммы от 17 до 161 тысяч рублей, а общий размер ущерба составил более 600 тысяч рублей. Во время расследования один из товарищей скрылся и сейчас находится в розыске, а второй полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело предстоит рассматривать Октябрьскому районному суду.

ИСТОЧНИК KP.RU