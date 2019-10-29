Во Владимирской области в 2018 году от инсульта умерли почти две тысячи человек
29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В том числе и во Владимирской области. У нас, кстати, в последние годы показатели по данному заболеванию улучшаются.
ПО данным департамента здравоохранения, в регионе в 2018 году зарегистрировано 6805 случая инсульта, из них 1937 – со смертельным исходом. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 7172 случая, в том числе 2174 летальных случая. Улучшение цифр связано в том числе с тем, что в области создано 5 сосудистых центров - во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме. Благодаря их работе уровень смертей от болезней системы кровообращения снизился с 1035 человек на 100 тысяч населения в 2012 году до 821 в 2018-м.
Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается вследствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Причиной возникновения инсульта может стать тромб. Вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями инсульт является главной причиной смертности в мире. В России данная патология занимает третье место среди причин смертности россиян.
ИСТОЧНИК KP.RU