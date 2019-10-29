2019-10-29T14:42:22+03:00
Общество

Во Владимирской области в 2018 году от инсульта умерли почти две тысячи человек

При этом вообще показатель смертности от данного заболевания снизился
Алексей СУХОВ
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29 октября отмечается Всемирный день борьбы с инсультом. В том числе и во Владимирской области. У нас, кстати, в последние годы показатели по данному заболеванию улучшаются.

ПО данным департамента здравоохранения, в регионе в 2018 году зарегистрировано 6805 случая инсульта, из них 1937 – со смертельным исходом. Для сравнения: в 2016 году этот показатель составлял 7172 случая, в том числе 2174 летальных случая. Улучшение цифр связано в том числе с тем, что в области создано 5 сосудистых центров - во Владимире, Коврове, Александрове и Муроме. Благодаря их работе уровень смертей от болезней системы кровообращения снизился с 1035 человек на 100 тысяч населения в 2012 году до 821 в 2018-м.

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения, которое развивается вследствие закупорки или разрыва сосудов головного мозга. Причиной возникновения инсульта может стать тромб. Вместе с сердечно-сосудистыми заболеваниями инсульт является главной причиной смертности в мире. В России данная патология занимает третье место среди причин смертности россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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