Заключенный, сидя в колонии, обманул владимирцев на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 17:14 2019-10-28T17:14:27+03:00

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Мужчина отбывал срок в колонии в Челябинской области. где и решил в июле 2016 года заработать на доверчивых жителях Владимирской области. Со своего мобильного телефона он рассылал сообщения о том, что с их банковского счеты якобы пытались снять деньги. Если встревоженные владельцы перезванивали, старался узнать банковские реквизиты, коды и другую информацию, с помощью которых переводил чужие средства. Ему удалось обмануть десять владимирцев, лишив их 150 тысяч рублей. Подсудимый признал себя виновным. Фрунзенский районный суд вынес приговор – пять лет лишения свободы, а окончательное наказание составило семь лет, провести которые сидельцу предстоит в колонии строгого режима. Также ему предстоит вернуть деньги всем обманутым владимирцам. Но подсудимый, признавший себя виновным, не согласился с назначенным наказанием, и подал апелляционную жалобу. Рассматривать будет Владимирский областной суд.

ИСТОЧНИК KP.RU