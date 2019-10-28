Владимирские спасатели предупреждают о сильном ветре

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-28T10:13:42+03:00

Он может ломать деревья и сбивать рекламные щиты

Изменить размер текста: A A

Владимирские спасатели предупреждают об опасных погодных явлениях днем 28 октября. По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, утром и днем 28 октября во Владимире будет очень сильный западный ветер - 8-10 метров в секунду, порывы до 15-20 метров в секунду.

По шкале Бофорта - 12-балльной шкале, принятой Всемирной метеорологической организаций - такой ветер оценивается в 8 баллов, или «очень крепкий». Он может ломать ветки и сухие деревья, сносить шаткие рекламные конструкции, идти против такого ветра очень трудно. Спасатели предупреждают о повышении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, падением плохо закрепленных рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU